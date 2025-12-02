Autovelox autorizzati Ecco dove sono in Valdarno

Arezzo, 02 dicembre 2025 – Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha reso disponibile online l’elenco ufficiale dei dispositivi e dei sistemi di rilevamento della velocità autorizzati sull’intero territorio nazionale. La pubblicazione coincide con la scadenza dei termini per il censimento nazionale, momento in cui le amministrazioni e gli enti competenti hanno inviato i dati relativi agli strumenti gestiti dagli organi di polizia stradale. Il censimento è un passaggio fondamentale per garantire la piena legittimità dell’utilizzo degli autovelox e degli altri sistemi di rilevamento, evitando contestazioni legali e assicurando che i dispositivi siano conformi agli standard tecnici previsti dalla normativa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Autovelox autorizzati. Ecco dove sono in Valdarno

