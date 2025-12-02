Autostrada chiusa Tragico incidente stradale ci sono morti | ambulanze sul posto

Un tratto autostradale improvvisamente paralizzato, i mezzi incolonnati e gli automobilisti costretti a rallentare senza capire cosa stesse accadendo. È lo scenario che si è presentato poco dopo le 13 di oggi, martedì 2 dicembre, quando un gravissimo incidente ha imposto la chiusura totale della circolazione. Solo in un secondo momento si è appreso che a terra c’erano due operai investiti da un camion, uno dei quali non ce l’ha fatta. >> “Creti, defic ”. Antonella Clerici non regge e glielo dice proprio così in diretta dal suo studio. E ha fatto bene Secondo le prime informazioni, i due lavoratori stavano operando all’interno di un cantiere stradale istituito da giorni per consentire interventi urgenti sulla carreggiata. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

