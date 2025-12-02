Autostrada A31 tir travolge operai | un morto e un ferito grave

Tragico incidente lungo l'autostrada Valdastico A31 poco dopo le 13 di oggi. Un operaio è morto e uno è rimasto gravemente ferito dopo che il cantiere in cui lavoravano è stato travolto da un Tir. L'incidente si è verificato nel tratto fra Noventa Vicentina e il capoluogo berico. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Autostrada A31, tir travolge operai: un morto e un ferito grave

