Auto si ribalta lungo la provinciale tra Benevento e Apice | un ferito

Tempo di lettura: < 1 minuto È di una persona ferita il bilancio di un incidente stradale avvenuto lungo la strada provinciale n.27 Benevento-Apice in contrada Cancelleria. Una Citroen, nell’affrontare una doppia serie di curve molto strette, si è ribaltata su un fianco per cause in corso d accertamento. Sul posto i Vigili del Fuoco che hanno permesso il soccorso il conducente alla guida. Per effettuare i rilievi i Carabinieri del Comando Provinciale. Sul posto anche i Vigili urbani di Benevento ed il personale del 118. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Auto si ribalta lungo la provinciale tra Benevento e Apice: un ferito

