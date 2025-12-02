Auto si ribalta lungo la provinciale tra Benevento e Apice | un ferito

Anteprima24.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: < 1 minuto È di una persona ferita il bilancio di un incidente stradale avvenuto lungo la strada provinciale n.27 Benevento-Apice in contrada Cancelleria. Una Citroen, nell’affrontare una doppia serie di curve molto strette, si è ribaltata su un fianco per cause in corso d accertamento. Sul posto i Vigili del Fuoco che hanno permesso il soccorso il conducente alla guida. Per effettuare i rilievi i Carabinieri del Comando Provinciale. Sul posto anche i Vigili urbani di Benevento ed il personale del 118. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

auto si ribalta lungo la provinciale tra benevento e apice un ferito

© Anteprima24.it - Auto si ribalta lungo la provinciale tra Benevento e Apice: un ferito

Altri contenuti sullo stesso argomento

auto ribalta lungo provincialeSi ribalta con l’auto sulla provinciale: in ospedale un 77enne - Un 77enne alla guida di una Ford Fiesta Eco Sport è rimasto ferito dopo che la sua auto si è ribaltata lungo la strada per cause da accertare. Scrive corrieresalentino.it

auto ribalta lungo provincialeRibaltamento sulla Provinciale, tre donne ferite - Un’auto perde il controllo e si rovescia dopo l’impatto con un’altra vettura. Secondo laprovinciacr.it

auto ribalta lungo provincialeDue auto si schiantano sulla Provinciale: traffico in tilt e lunghe code - Code per oltre un’ora sulla Sp11 dopo l’incidente vicino a via Monticelli di Sopra ... Riporta bresciatoday.it

auto ribalta lungo provincialeAuto si ribalta sulla provinciale 29 a Sommariva Bosco - Il più grave a Sommariva Bosco, dove una vettura si è ribaltata autonomamente, senza coinvolgere altri mezzi. Scrive targatocn.it

auto ribalta lungo provincialeAgrigento, si ribalta con l’auto sotto la pioggia: automobilista ferito - Paura nel pomeriggio di sabato lungo via Papa Luciani, la strada provinciale che collega il centro urbano di Agrigento alla rotatoria degli Scrittori. Scrive scrivolibero.it

auto ribalta lungo provincialeAuto si ribalta e finisce nel canale, tre morti in provincia di Nuoro - Tre morti in provincia di Nuoro per un incidente: il conducente ha perso il controllo di un'auto che è finita in un canale. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Auto Ribalta Lungo Provinciale