Auto parcheggiate nell’area riservata ai bus | una situazione insostenibile
“Una situazione insostenibile”. Con queste parole Nicola Petrolli, segretario di Uiltrasporti del Trentino, ha descritto una problematica che gli autisti degli autobus affrontano sempre più spesso nella zona di sosta del comune di Avio: la gente parcheggia abusivamente la propria auto all’interno. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
