Auto in fiamme nella notte | intervento dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri

Tempo di lettura: < 1 minuto Intorno alla mezzanotte tra domenica e lunedì, 2 dicembre, i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Avellino sono intervenuti in via Cerzeta, a Solofra, per un incendio che ha coinvolto un’automobile. L’allarme è scattato quando alcuni residenti hanno notato le fiamme e hanno richiesto l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono arrivati rapidamente anche i Carabinieri della locale stazione, mentre i Vigili del Fuoco hanno provveduto a spegnere il rogo e a mettere in sicurezza l’area. Una volta domate le fiamme, sono stati avviati gli accertamenti per risalire alle cause dell’incendio, al momento ancora in fase di definizione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Auto in fiamme nella notte: intervento dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri

