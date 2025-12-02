Auto in fiamme a Solofra | intervengono i Vigili del Fuoco

Intorno alla mezzanotte tra ieri e oggi, 2 dicembre, i Vigili del Fuoco del comando di Avellino sono stati allertati per un incendio auto a Solofra, in via Cerzeta. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Solofra.Una volta spento l’incendio, i Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

