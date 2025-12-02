Auto blu per comprare fiori | chiesto il processo per presidente Ars Galvagno Fdi accusato di corruzione

Richiesta di rinvio a giudizio per il presidente dell'Ars Gaetano Galvagno (FdI) da parte della procura di Palermo. Tra le ipotesi di reato quelle di corruzione e peculato. L'udienza preliminare è prevista per il 21 gennaio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

