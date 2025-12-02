Auto Berlino in pressing sull’Ue | Sì alle ibride anche dopo il 2035

Il conto alla rovescia verso il 2035 non convince più nessuno a Berlino. Mentre l’Europa procede spedita verso lo stop ai motori termici, la Germania frena e chiede di riaprire il dossier: le ibride, sostiene il cancelliere Friedrich Merz, devono sopravvivere oltre la fatidica data. Un avvertimento che arriva proprio nelle ore in cui Bruxelles è impegnata a limare gli ultimi dettagli del nuovo piano automotive, che sarà presentato il prossimo 10 dicembre. Intanto in Italia volano le vendite di e-car: a novembre, primo mese in cui gli incentivi legati all’Isee hanno iniziato a dispiegare i loro effetti, le immatricolazioni di auto elettriche hanno infatti segnato un’impennata del 130,7%, toccando quota 15. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

