Ausonia ennesima truffa del finto carabinieri a una anziana Trafugati 3 mila euro

Frosinonetoday.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ennesimo, grave episodio di truffa agli anziani nella provincia di Frosinone. Una donna di 83 anni, residente ad Ausonia, è stata raggirata e derubata di una ingente somma di denaro contante e di oggetti preziosi nel corso della tarda mattinata di ieri, 1° dicembre 2025, con la tristemente nota. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

