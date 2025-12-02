Aule senza riscaldamento e bambini al freddo Condizione scandalosa

È scontro aperto sulla gestione delle scuole cittadine e, in particolare, sul mancato funzionamento degli impianti di riscaldamento. A sollevare il caso sono i consiglieri comunali di opposizione Mario De Michele e Nicla Virgilio, che dopo un sopralluogo alla scuola Linguiti di via De Chiara. 🔗 Leggi su Casertanews.it

News recenti che potrebbero piacerti

Approntato un sistema di riscaldamento delle aule per garantite la frequenza dei nostri bambini della scuola elementare. Da lunedì si può tornare regolarmente in classe. - facebook.com Vai su Facebook

Alle elementari classi al freddo: "Da giorni senza riscaldamento" - Scuole fredde a Lagosanto e scoppiano le proteste di cui si fa portavoce Mattia Bellotti, padre di una studentessa ... Da msn.com

Lezioni in aule roventi, bimbi stremati dal caldo: 5 si sentono male - Firenze, 21 giugno 2025 – Malori per diversi bambini – che ancora frequentano la scuola – a causa del gran caldo. Scrive lanazione.it

Aule gelide alla scuola primaria. E i genitori riportano a casa i figli - Sarzana, 2 dicembre 2025 – Riscaldamento fuori uso e temperature ’polari’ alla scuola primaria di Ghiaia di Falcinello. Si legge su msn.com

In alcune scuole d’Italia i bambini vanno senza zaino - Gonzaga”, a Milano, sono organizzate in maniera diversa da quelle di gran parte delle scuole. ilpost.it scrive

Aule insufficienti per il doposcuola Bambini ospiti nella sala consiliare - Il municipio è vicino all’istituto e così si evita il contatto tra alunni di classi diverse rispettando i protocolli I bambini di Vergato passano dai banchi di scuola a quelli del consiglio comunale. Secondo ilrestodelcarlino.it

I bambini nati dopo il 2020 dovranno affrontare condizioni climatiche estreme impensabili (lo studio) - Inondazioni, siccità, incendi e cicloni, il tutto condito da marcate disuguaglianze, per cui i più precari saranno i più vulnerabili: sono le condizioni che sono destinati a vivere in futuro i bambini ... Come scrive greenme.it