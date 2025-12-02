Aule gelide alla scuola primaria E i genitori riportano a casa i figli

Sarzana, 2 dicembre 2025 – Riscaldamento fuori uso e temperature ’polari’ alla scuola primaria di Ghiaia di Falcinello. Un problema non nuovo ma già segnalato a chi di dovere da alcuni giorni. “Il disservizio è stato già segnalato dalle insegnanti della scuola al Comune una settimana fa – spiega Claudia Macchini, mamma del piccolo Andrea che frequenta la prima elementare – ma ieri mattina, alle 8.30, il termometro segnava 13 gradi. È possibile che non sia stato possibile risolvere la problematica prima?”. Le conseguenze sulla comunità scolastica. Una situazione inaccettabile, quella che vede sia gli alunni che il personale della scuola primaria di Ghiaia, costretti ad operare da una settimana con temperature decisamente basse. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Aule gelide alla scuola primaria. E i genitori riportano a casa i figli

