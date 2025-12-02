Attività e visite didattiche per bambini e famiglie con Cicero in Rome

Attività e Visite Didattiche tra Arte, Storia e Archeologia per Famiglie con Bambini da 2 a 11 anni (divisi in categorie 5-11, 2-5) da Sabato 6 a Lunedì 8 Dicembre 2025 + Speciali Colosseo e Domenica al Museo a Roma con Cicero in Rome:Per dettagli e prenotazioni vai al sito https:ciceroinrome. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Approfondisci con queste news

Appuntamenti di dicembre! Tre visite guidate: una dedicata all'architettura e alla storia di Palazzo de' Rossi, una agli antichi tesori del Museo dell'Antico Palazzo dei Vescovi e del Museo di San Salvatore, e una dedicata all'arte delle Collezioni del Novecento e - facebook.com Vai su Facebook

Attività e visite didattiche per bambini con Cicero in Rome - Attività e Visite Didattiche tra Arte, Storia e Archeologia per Famiglie con Bambini da 2 a 11 anni (divisi in categorie 5- Riporta romatoday.it

Attività e visite didattiche per bambini con Cicero in Rome - Attività e Visite Didattiche tra Arte, Storia e Archeologia per Famiglie con Bambini da 2 a 11 anni (divisi in categorie 5- Come scrive romatoday.it

Fattorie didattiche e parchi con animali da visitare con i bambini questa estate in Italia - L’Italia è ricca di fattorie didattiche e parchi rurali dove i bambini possono conoscere da vicino animali domestici e selvatici, partecipare ad attività educative e scoprire il mondo della campagna. Riporta fanpage.it

Visite guidate e laboratori gratuiti per bambini a Napoli con 'Giro Giro Napoli' - Un ricco calendario di appuntamenti a costo zero per piccoli appassionati di storia, arte e scienza. Si legge su ilmessaggero.it

Il Duomo dei bambini. Visite guidate e laboratori. E una torre da scoprire - Il Museo e tesoro del Duomo si apre alle scuole: da settembre partiranno i servizi educativi della Fondazione Gaiani. Lo riporta ilgiorno.it

Vendemmia 2024, quando inizia e cosa fare tra eventi, degustazioni e visite guidate con bambini - A causa della crisi climatica, la raccolta si sta spostando di anno in anno. Riporta fanpage.it