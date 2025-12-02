Attacco hacker a myCicero | coinvolti gli utenti di Unico Campania e Air Campania Cosa è successo e cosa bisogna fare
Il data breach di marzo che ha colpito myCicero ha esposto dati personali e credenziali degli utenti delle app di viaggio: dalle società arrivano spiegazioni, rischi e istruzioni per proteggersi. L’attacco informatico che ha colpito myCicero tra il 29 e il 30 marzo 2025 continua a produrre effetti anche in Campania. Le società Unico Campania . 🔗 Leggi su 2anews.it
News recenti che potrebbero piacerti
Gli attacchi informatici non aspettano: preparati a difendere il digitale! Riparte la nuova edizione del #corso di #formazione su Cybersecurity & Ethical Hacker #finanziato dalla Regione Lazio. Un’opportunità concreta per acquisire competenze richieste dal m - facebook.com Vai su Facebook
Attacco hacker a myCicero, colpiti UnicoCampania e Air Campania: cosa deve fare chi ha comprato biglietti e abbonamenti - La comunicazione di Unico Campania e Air Campania: “Sottratti dati agli utenti”. Secondo fanpage.it