Attacco hacker a myCicero | coinvolti gli utenti di Unico Campania e Air Campania Cosa è successo e cosa bisogna fare

2anews.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il data breach di marzo che ha colpito myCicero ha esposto dati personali e credenziali degli utenti delle app di viaggio: dalle società arrivano spiegazioni, rischi e istruzioni per proteggersi. L’attacco informatico che ha colpito myCicero tra il 29 e il 30 marzo 2025 continua a produrre effetti anche in Campania. Le società Unico Campania . 🔗 Leggi su 2anews.it

