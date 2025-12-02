Continua il momento difficile per la Fiorentina con la squadra viola che è in piena lotta per non retrocedere. Tra i tifosi viola c’è chi ne ha ancora per l’ex allenatore Raffaele Palladino, attaccandolo in maniera dura. Atalanta e Fiorentina si sono affrontare la scorsa domenica con la netta vittoria dei padroni di casa per 2-0 con Raffaele Palladino che, a distanza di pochi mesi, si è trovato ad affrontare la sua ex squadra battendola in maniera netta. Critiche a Palladino in diretta (Ansa Foto) – tvplay.it L’ex allenatore dei viola ha lasciato ricordi contrastanti tra il pubblico viola. Alcuni tifosi lo rimpiangono per quanto fatto vedere durante la scorsa stagione, mentre altri sono felici del suo addio a Firenze. 🔗 Leggi su Tvplay.it

© Tvplay.it - Attacco durissimo a Palladino: “Scarsissimo e grande influencer”