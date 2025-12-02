Attacchi informatici a reti elettriche banche e anche aerei È la guerra ibrida Nato-Russia evocata dall’ammiraglio Cavo Dragone

Un attacco informatico della Nato, preventivo, nei confronti della Russia? “Prenderebbe di mira la rete elettrica, i trasporti pubblici ma anche i voli aerei, oppure la finanza con possibili blocchi ai prelievi dei contanti da parte dei cittadini comuni, con bancomat e carte. I civili sono le prime vittime in una guerra ibrida”. Michele Colajanni dipinge scenari in bilico sull’apocalisse, analizzando il monito bellicoso affidato al Financial Times dall’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, il più alto ufficiale militare dell’Alleanza Atlantica. La Nato sta valutando di essere “più aggressiva” contro la Russia, nel rispondere agli attacchi informatici, ai sabotaggi e alle violazioni dello spazio aereo: ovvero, l’intero arsenale della guerra ibrida. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Attacchi informatici a reti elettriche, banche e anche aerei. È la guerra ibrida Nato-Russia evocata dall’ammiraglio Cavo Dragone”

Scopri altri approfondimenti

Gli attacchi informatici sono cresciuti del 50% rispetto al 2020, secondo il nuovo Rapporto Clusit 2025, confermando un panorama globale sempre più critico e complesso. - facebook.com Vai su Facebook

La #Nato sta valutando di essere 'più aggressiva' nella risposta agli attacchi informatici, ai sabotaggi e alle violazioni dello spazio aereo da parte della #Russia. Lo ha detto l'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, presidente del comitato militare dell'Alleanza Vai su X

Harrods al centro di due attacchi informatici: cosa è andato storto? - Acronis approfondisce i due incidenti che hanno colpito Harrods nel 2025 e mostra come il settore retail resti un bersaglio esposto ... lineaedp.it scrive

Attacchi hacker, dove può arrivare la cyberguerra? A rischio paralisi ospedali, reti idriche ed elettriche - Era tutto già scritto in un articolo giornalistico del 1997 di John Carlin su Wired, “Addio alle armi”, e nella sceneggiatura del film “Die Hard 4 - Scrive ilmattino.it

Video. La rete energetica europea può resistere a guerre, maltempo e attacchi informatici? - Kristian Ruby di Eurelectric spiega perché l'Europa deve modernizzare le proprie reti energetiche per resistere a condizioni meteorologiche estreme, attacchi informatici in aumento e minacce ... Come scrive it.euronews.com

Cybersicurezza, Cdp e lo Stato insieme per la creazione di un hub nazionale: così l'Italia si protegge dagli attacchi informatici. Rumor - L’Italia si prepara a una svolta sul fronte della cybersecurity che coinvolgerebbe lo Stato e Cassa Depositi e Prestiti come possibile regista dell'operazione. Riporta affaritaliani.it

Attacchi hacker, dove può arrivare la cyberguerra? A rischio paralisi ospedali, reti idriche ed elettriche - «L’attacco cyber è il modo per gestire comodamente da casa propria un sabotaggio o un dual use», spiega Luisa Franchina, Ad di Hermes Bay e presidente dell’Aiic, l’Associazione esperti infrastrutture ... Segnala ilmattino.it

Attacchi informatici a operatori turistici in aumento: come difendersi - Un nuovo report di Check Point ha rivelato il preoccupante aumento di attacchi informatici ai danni di operatori turistici: come difendersi. Segnala punto-informatico.it