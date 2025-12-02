Atreju ufficiale | Schlein non va E Donzelli picchia duro

Ora è ufficiale: Elly Schlein ad Atreju non ci sarà. Forfait alla kermesse di Fratelli d'Italia, in calendario dal 6 al 14 dicembre ai Giardini di Castel Sant'Angelo, a Roma. Era già chiaro da giorni che la segretaria Pd avrebbe rifiutato il confronto, ma ora, come detto, arriva anche l'ufficialità. A comunicarlo è Giovanni Donzelli, responsabile dell'organizzazione di FdI, il quale, tranchant, sottolinea: "Ringrazio i leader di opposizione che saranno tutti presenti all'edizione 2025 di Atreju. Ci saranno i rappresentanti di tutti i partiti e tutti i leader di opposizione, tranne Elly Schlein ", rimarca tagliente. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Atreju, ufficiale: Schlein non va. E Donzelli picchia duro

Scopri altri approfondimenti

Abu Mazen sarà ad Atreju il 12 dicembre. Il futuro di Gaza sul palco della festa di FdI- - facebook.com Vai su Facebook

Elly Schlein non va ad Atreju, la conferma di Donzelli: «Ci saranno tutti tranne lei». Renzi: «Ci vado, ma Meloni non vuol parlare con me» - La segretaria del Pd ha rifiutato un confronto a tre con Giorgia Meloni e Giuseppe Conte per l'evento di Fratelli d'Italia a dicembre. Come scrive msn.com

Atreju, Schlein non ci sarà (ma gli altri leader sì). Ospite Abu Mazen e un ostaggio rapito da Hamas - «Ringrazio i leader politici delle opposizioni che hanno dato la loro disponibilità essere presenti senza porre condizioni. Segnala msn.com

Atreju 2025, Meloni, Schlein, Conte, il retroscena e la “trappola”, chi ci sarà e chi no - La premier ha accettato l’idea di un confronto, introducendo tuttavia una novità destinata a cambiare le carte in tavola. Scrive italiaoggi.it

Atreju, ora Fratelli d'Italia bullizza Elly Schlein sui social - Tradita dal suo alleato Giuseppe Conte, ora, si ritrova bullizzata sui social dai Fratelli d'Italia. Si legge su tag24.it

Fratelli d’Italia invita Elly Schlein ad Atreju, la segretaria Pd: “Solo se il confronto sarà con Meloni” - Elly Schlein sarebbe pronta a partecipare ad Atreju, la storica manifestazione di Fratelli d'Italia a Castel Sant’Angelo, ma solo se sarà possibile ... Si legge su fanpage.it

**Atreju: Donzelli, 'spiace no Schlein, quando opposizione avrà leader confronto con Meloni'** - "Dispiace che Elly Schlein abbia anche quest’anno alla fine declinato l’invito ad Atreju. Si legge su lanuovasardegna.it