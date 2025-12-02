Atreju ufficiale | Schlein non va E Donzelli picchia duro

Liberoquotidiano.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ora è ufficiale: Elly Schlein ad Atreju non ci sarà. Forfait alla kermesse di Fratelli d'Italia, in calendario dal 6 al 14 dicembre ai Giardini di Castel Sant'Angelo, a Roma. Era già chiaro da giorni che la segretaria Pd avrebbe rifiutato il confronto, ma ora, come detto, arriva anche l'ufficialità. A comunicarlo è Giovanni Donzelli, responsabile dell'organizzazione di FdI, il quale, tranchant, sottolinea: "Ringrazio i leader di opposizione che saranno tutti presenti all'edizione 2025 di Atreju. Ci saranno i rappresentanti di tutti i partiti e tutti i leader di opposizione, tranne Elly Schlein ", rimarca tagliente. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

atreju ufficiale schlein non va e donzelli picchia duro

© Liberoquotidiano.it - Atreju, ufficiale: Schlein non va. E Donzelli picchia duro

