Atreju tutti i vip presenti e la virata nazional popolare

Nella manifestazione di Atreju non saranno presenti solo politici ma anche personaggi dello spettacolo, volti noti Rai che stanno facendo discutere.

Scontato, ma ora ufficiale: #EllySchlein non andrà ad #Atreju2025, la kermesse di #FdI. Lo comunica #Donzelli, il quale rimarca: "Ringraziamo tutti i leader di opposizione, che verranno al nostro evento. Tranne la segretaria del #Pd..."

Ad Atreju tutti i leader dell'opposizione tranne Schlein (e la Cgil). Donzelli: "Porte sempre aperte" - "Ringrazio i leader di opposizione che saranno presenti senza porre condizioni, non c'è un solo partito di opposizione che non sia presente.

Presentato Atreju 2025, politica e un villaggio di Natale a Castel Sant'Angelo - La festa resterà aperta tutti i giorni ad ingresso gratuito fino a domenica 14 dicembre, giornata di chiusura con il consueto intervento finale di Giorgia Meloni ...

Atreju, sabato al via la festa dei giovani Fdi: da Schlein ad Abu Mazen, chi ci sarà e chi no - Sul palco ci sarà un ostaggio rapito da Hamas e liberato con gli accordi di pace appena raggiunti, atteso il ritorno di Gianfranco Fini.

Atreju, Schlein non ci sarà (ma gli altri leader sì). Ospite Abu Mazen e un ostaggio rapito da Hamas - «Ringrazio i leader politici delle opposizioni che hanno dato la loro disponibilità essere presenti senza porre condizioni.

L'Atreju naz-pop della stabilità, tra simboli del Natale e volti rassicuranti - Dal 6 al 14 dicembre, la kermesse di Fratelli d'Italia a Castel Sant'Angelo a Roma sarà "l'edizione più lunga di sempre".