Atreju torna più forte di prima come l’Italia Tanti ospiti mille idee e il bullometro degli insulti di sinistra

Torna in pompa magna Atreju per la nuova edizione del 2025, con il titolo “S ei diventata for te”, più forte, come l’Italia governata dal centrodestra, simboleggiata da una metafora politica che indica la centralità dell’evento politico previsto nella fortezza di Castel Sant’Angelo abbinata alla rinnovata stabilità politica ed economica del Paes e. Un evento da record, mai come quest’anno, per ospiti, iniziative collaterali, panel politici e ovviamente idee, provocazioni e colpi di scena, come da Dna della kermesse di destra. Durante la conferenza stampa, il deputato di FdI Giovanni Donzelli, responsabile dell’organizzazione, ha spiegato come questa edizione sia “la più lunga di sempre” dal 6 al 12 dicembre. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Atreju torna “più forte” di prima, come l’Italia. Tanti ospiti, mille idee e il “bullometro” degli insulti di sinistra

News recenti che potrebbero piacerti

Dal 6 al 14 dicembre torna Atreju: politica, cultura e molto altro. La nostra casa, il nostro luogo di confronto e di ritorno. Vi aspettiamo numerosi. - facebook.com Vai su Facebook

Giorgio Armani torna a Forte dei Marmi e compra La Capannina di Franceschi - Era la notizia dell’estate a Forte dei Marmi, di spiaggia in spiaggia non si parlava d’altro Giorgio Armani era interessato a La Capannina di Franceschi. Come scrive milanofinanza.it

Atreju 2025, il programma: dal ritorno di Gianfranco Fini ad Abu Mazen, fino a Carlo Conti - Presenti tutti i ministri, hanno accettato l'invito anche tutti i leader dei partiti di opposizione, tranne Nicola Fratoianni ed Elly Schlein ... Segnala italiaoggi.it

"Abbiamo già ‘occupato’ il calendario". Lo sfottò di Atreju a Maurizio Landini - Anche quest'anno Atreju è pronto ad animare il dicembre romano: la festa di Fratelli d'Italia è in programma dal 6 al 14 dicembre: ben 9 giorni di appuntamenti ed eventi che vedranno la partecipazione ... Secondo ilgiornale.it