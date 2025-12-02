Atreju Schlein rifiuta l’invito | alla festa di FdI anche Abu Mazen e un rapito da Hamas
Confermando ufficialmente l'assenza di Schlein, oggi il deputato e responsabile organizzazione di FdI, Giovanni Donzelli, ha voluto sottolineare come tutti gli altri leader dei partiti di centrosinistra abbiano accettato gli inviti a loro giunti: "Tutti tranne Elly Schlein. Noi ci confrontiamo con tutti". 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Elly Schlein non parteciperà ad Atreju, la festa organizzata da Gioventù nazionale, sezione giovanile di Fratelli d’Italia. di Riccardo Scarpa - facebook.com Vai su Facebook
La premier rifiuta il duello ad #Atreju e allarga il confronto a Conte, delegittimando la leadership del campo largo. #Schlein prova a rilanciare, ma la mossa di Palazzo Chigi diventa un test di forza politica, mentre #Conte accetta e incassa. Di Ettore Bellavia #3 Vai su X
FdI invita Schlein ad Atreju, la replica: vengo solo se il confronto è con Meloni - Elly Schlein è stata invitata a partecipare ad Atreju, la storica festa di Fratelli d’Italia in programma dal 6 al 14 dicembre a Castel Sant’Angelo. Lo riporta ilfattoquotidiano.it
Meloni e Schlein: ad Atreju non ci sarà il confronto - Dal Pd si chiede un confronto a due senza Conte, «altrimenti bisognerebbe allargarlo anche agli altri leader del centrodestra». Segnala avvenire.it
Atreju, Meloni incastra Schlein «Confronto, ma pure con Conte». Ma Elly rifiuta: «Ridicolo» - La premier Meloni non solo accetta il vis a vis con la segretaria del Pd, ma è addirittura pronta a sfidare entrambi i leader ... Scrive iltempo.it
Atreju, confronto mancato tra Schlein e Meloni: il livello dei nostri politici mi ricorda un’assemblea liceale - Il mancato confronto tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein ad Atreju ci dice, al di là delle troppe chiacchiere dedicate all’”evento”, che il livello dei nostri politici somiglia sempre più a quello di u ... Da ilfattoquotidiano.it
Atreju: Schlein, 'Meloni rifiuta ma scorso anno voleva confronto, forse oggi faccio più paura' - "Mi dispiace che Giorgia Meloni abbia rifiutato di fare il confronto con me. Da lanuovasardegna.it
Meloni accetta il dibattito con Schlein e Conte: ecco cosa aspettarci ad Atreju - Il dibattito tra Meloni, Schlein e Conte ad Atreju potrebbe essere a rischio, nonostante le prime aperture dimostrate. Da notizie.it