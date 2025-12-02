Atreju Donzelli | Schlein? Se accetta confronto noi disponibili a modificare il programma

(LaPresse) “Schlein? Noi più che invitarla non potevamo fare. Giorgia Meloni con molta generosità era anche disponibile a rompere la tradizione di Atreju e invece di fare le conclusioni confrontarsi con lei e con Conte. Non abbiamo capito perché non andava più bene ma le porte sono sempre aperte. Non facciamo polemiche. Se anche Elly Schlein dovesse accettare il confronto come tutti siamo disponibili a integrare e modificare il programma. Altrimenti ci proveremo un’altra volta. Noi siamo sempre aperti” così il deputato e responsabile nazionale dell’organizzazione di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli a margine della conferenza stampa di presentazione della festa di partito “Atreju” di quest’anno nei giardini di Castel Sant’Angelo. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Atreju, Donzelli: "Schlein? Se accetta confronto noi disponibili a modificare il programma"

