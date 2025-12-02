**Atreju | Conte ' persa occasione io e Schlein avremmo potuto incalzare Meloni' **

Roma, 2 dic. (Adnkronos) - "Io le posso dire che abbiamo perso l'occasione, io ho dato la disponibilità". Lo dice Giuseppe Conte a Di Martedì a proposito dell'invito di Giorgia Meloni al presidente M5S con Elly Schlein per un dibattito a tre ad Atreju. "Io e Schlein avremmo avuto la possibilità di sostituirci anche a quelle conferenze stampa che lei (Giorgia Meloni ndr) non vuole avere, e l'avremmo potuta incalzare per rispondere ai dati reali che lei sta riassumendo, a cui lei non risponde". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - **Atreju: Conte, 'persa occasione, io e Schlein avremmo potuto incalzare Meloni'**

Contenuti che potrebbero interessarti

L'analisi di Alessandra Sardoni sullo scontro tra Elly Schlein e Giorgia Meloni per il confronto ad Atreju a #inaltreparole #la7 #massimogramellini #alessandrasardoni #sardoni #meloni #schlein #conte #salvini #tajani #opposizione #atreju #fratelliditalia - facebook.com Vai su Facebook

Conte e il ménage Atreju - la Repubblica Vai su X

Conte conferma la partecipazione ad Atreju, Casalino attacca Elly Schlein: “Ha sbagliato tutto. Ha confermato l’immagine di un Pd radical chic” - Giuseppe Conte conferma la sua partecipazione alla festa di Fratelli d’Italia, Atreju, sottolineando: “Confermo la mia disponibilità. Lo riporta blitzquotidiano.it

Atreju 2025, Meloni, Schlein, Conte, il retroscena e la “trappola”, chi ci sarà e chi no - La premier ha accettato l’idea di un confronto, introducendo tuttavia una novità destinata a cambiare le carte in tavola. Da italiaoggi.it

Conte "sfida" Schlein e dice sì ad Atreju. E Casalino attacca la leader pd: «Ha sbagliato tutto» - Il leader del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte e la fuga in avanti dopo il no di Schlein a Meloni per un confronto a tre. Riporta msn.com

Trappolone Atreju: Schlein in ritirata, Salvini ci mette il carico e Conte nega di aver fatto da sponda a Meloni - Il commento più severo dall'ex portavoce del leader M5s, Rocco Casalino: "Errore politico" di Schlein, che avrebbe cercato di "imporsi come leader dell’opposizione" ... Segnala ilfattoquotidiano.it

I dribbling di Conte, tra consenso e campo largo. Il rilancio su Atreju: "Meloni si confronti con me" - "Non escludo le primarie", dice l'ex premier, che intanto continua a smarcarsi dal Pd. Si legge su ilfoglio.it

Conte sfida Schlein: «Ok al confronto con Meloni ad Atreju». E Casalino attacca la dem: «Ha sbagliato tutto» - Il leader del M5s non si sottrae al dibattito con la premier, nonostante la segretaria Pd abbia deciso di rinunciare. Secondo msn.com