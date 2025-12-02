Atreju | Bersani ' è grancassa governo Schlein? Se confronto ok se intervista anche altrove'

Roma, 2 dic. (Adnkronos) - "Visti gli ospiti, non so cosa ci andrebbe a fare la Schlein ad Atreju. Ma ognuno fa quello che vuole. Se c'è possibilità di confronto un leader fa bene ad andarci; se è un'intervista la può fare anche da altre parti. L'unico che andrà a parlare di problemi italiani credo sarà il cardinale Zuppi". Così Pier Luigi Bersani a Otto e mezzo su La7. "Secondo me un partito di governo deve usare questi eventi per fare confronti seri, per fare il punto della situazione e ascoltare opinioni. Non per fare una grancassa", conclude Bersani. 🔗 Leggi su Iltempo.it

