La notizia che Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico (PD), non parteciperà alla kermesse politica di Fratelli d’Italia (FdI), Atreju, è stata confermata dal deputato e responsabile organizzazione di FdI, Giovanni Donzelli. La sua assenza la renderà l’unica leader delle principali opposizioni a non prendere parte all’evento, una circostanza sottolineata da Donzelli stesso, che ha ringraziato gli altri leader per la loro disponibilità a confrontarsi “senza porre condizioni”. Questo rifiuto si inserisce in un contesto più ampio di dinamiche politiche e di confronto tra maggioranza e opposizione in Italia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Atreju, arriva la conferma: “Ci vanno tutti tranne Schlein”