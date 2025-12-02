Atreju arriva la conferma | Ci vanno tutti tranne Schlein

Thesocialpost.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La notizia che Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico (PD), non parteciperà alla kermesse politica di Fratelli d’Italia (FdI), Atreju, è stata confermata dal deputato e responsabile organizzazione di FdI, Giovanni Donzelli. La sua assenza la renderà l’unica leader delle principali opposizioni a non prendere parte all’evento, una circostanza sottolineata da Donzelli stesso, che ha ringraziato gli altri leader per la loro disponibilità a confrontarsi “senza porre condizioni”. Questo rifiuto si inserisce in un contesto più ampio di dinamiche politiche e di confronto tra maggioranza e opposizione in Italia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

atreju arriva la conferma ci vanno tutti tranne schlein

© Thesocialpost.it - Atreju, arriva la conferma: “Ci vanno tutti tranne Schlein”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

atreju arriva conferma vannoAtreju, arriva la conferma: “Ci vanno tutti tranne Schlein” - La notizia che Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico (PD), non parteciperà alla kermesse politica di Fratelli d'Italia (FdI), Atreju, è stata ... thesocialpost.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Atreju Arriva Conferma Vanno