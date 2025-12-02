Atreju Abu Mazen ospite a festa nazionale di FdI venerdì 12 dicembre | leader palestinese incontra Meloni anche a Palazzo Chigi

Abu Mazen sarà ospite di Atreju il 12 dicembre e incontrerà Meloni a Palazzo Chigi, segnando un nuovo capitolo nei rapporti tra Italia e Autorità palestinese Giorgia Meloni ha annunciato che il presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese sarà ospite della festa nazionale di Fratelli d'Ital. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Atreju, Abu Mazen ospite a festa nazionale di FdI venerdì 12 dicembre: leader palestinese incontra Meloni anche a Palazzo Chigi

