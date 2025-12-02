Atreju 2025 da Abu Mazen a Velasco | il programma della festa FdI più lunga di sempre

Periodicodaily.com | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Tutti i ministri, tutti i leader del centrodestra, e pure quelli dell'opposizione – tranne, com'è noto, Elly Schlein -, personaggi dello spettacolo, dello sport, della televisione, persino del mondo della chiesa animeranno Atreju. Dal 6 al 14 dicembre, nella cornice di Castel Sant'Angelo – a Roma of course -, Fratelli d'Italia organizza la . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

atreju 2025 abu mazenAtreju 2025, da Abu Mazen a Velasco: il programma della festa FdI più lunga di sempre - Ministri, leader di centrodestra e di opposizione (tranne Schlein), pienone alla kermesse di Castel Sant'Angelo ... Come scrive adnkronos.com

atreju 2025 abu mazenAtreju 2025, il programma: dal ritorno di Gianfranco Fini ad Abu Mazen, fino a Carlo Conti - Presenti tutti i ministri, hanno accettato l'invito anche tutti i leader dei partiti di opposizione, tranne Nicola Fratoianni ed Elly Schlein ... Scrive italiaoggi.it

atreju 2025 abu mazenDa Abu Mazen a Raul Bova, il programma di Atreju. Donzelli: “Schlein? Lei ha rifiutato il confronto” - Presentato il programma di Atreju 2025, la rassegna di Fratelli d'Italia, dal parterre di ospiti ai temi dei dibattiti ... fanpage.it scrive

atreju 2025 abu mazenAtreju 2025, sul palco ci saranno Abu Mazen e il presidente dell’Anm Parodi - tra gli ospiti Di Pietro, Gratteri e Conte (ma senza duello con Meloni) ... Segnala repubblica.it

atreju 2025 abu mazenAbu Mazen ad Atreju: il messaggio politico dietro la scelta di Meloni - Abu Mazen atteso ad Atreju e ricevuto da Meloni a Roma: contesto politico, ruolo dell’ANP, percorso moderato di Abbas, tensioni interne palestinesi e posizione dell’Italia su Gaza e sulla soluzione de ... Riporta tag24.it

atreju 2025 abu mazenDa sabato Atreju, il 14 sfida a distanza Meloni-Schlein: alla kermesse di FdI anche Abu Mazen, Carlo Conti e i ct del volley - Tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein si annuncia una sfida a distanza domenica 14 dicembre. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Atreju 2025 Abu Mazen