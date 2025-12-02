Atreju 2025 da Abu Mazen a Velasco | il programma della festa FdI più lunga di sempre

(Adnkronos) – Tutti i ministri, tutti i leader del centrodestra, e pure quelli dell'opposizione – tranne, com'è noto, Elly Schlein -, personaggi dello spettacolo, dello sport, della televisione, persino del mondo della chiesa animeranno Atreju. Dal 6 al 14 dicembre, nella cornice di Castel Sant'Angelo – a Roma of course -, Fratelli d'Italia organizza la . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Argomenti simili trattati di recente

Per approfondire, leggi l'articolo: https://www.ilsole24ore.com/art/atreju-sabato-via-festa-giovani-fdi-schlein-ad-abu-mazen-chi-ci-sara-e-chi-no-AIyFjt #Atreju #Fdi #Schlein #AbuMazen - facebook.com Vai su Facebook

Per approfondire, leggi l'articolo: ilsole24ore.com/art/atreju-sab… #Atreju #Fdi #Schlein #AbuMazen Vai su X

Atreju 2025, da Abu Mazen a Velasco: il programma della festa FdI più lunga di sempre - Ministri, leader di centrodestra e di opposizione (tranne Schlein), pienone alla kermesse di Castel Sant'Angelo ... Come scrive adnkronos.com

Atreju 2025, il programma: dal ritorno di Gianfranco Fini ad Abu Mazen, fino a Carlo Conti - Presenti tutti i ministri, hanno accettato l'invito anche tutti i leader dei partiti di opposizione, tranne Nicola Fratoianni ed Elly Schlein ... Scrive italiaoggi.it

Da Abu Mazen a Raul Bova, il programma di Atreju. Donzelli: “Schlein? Lei ha rifiutato il confronto” - Presentato il programma di Atreju 2025, la rassegna di Fratelli d'Italia, dal parterre di ospiti ai temi dei dibattiti ... fanpage.it scrive

Atreju 2025, sul palco ci saranno Abu Mazen e il presidente dell’Anm Parodi - tra gli ospiti Di Pietro, Gratteri e Conte (ma senza duello con Meloni) ... Segnala repubblica.it

Abu Mazen ad Atreju: il messaggio politico dietro la scelta di Meloni - Abu Mazen atteso ad Atreju e ricevuto da Meloni a Roma: contesto politico, ruolo dell’ANP, percorso moderato di Abbas, tensioni interne palestinesi e posizione dell’Italia su Gaza e sulla soluzione de ... Riporta tag24.it

Da sabato Atreju, il 14 sfida a distanza Meloni-Schlein: alla kermesse di FdI anche Abu Mazen, Carlo Conti e i ct del volley - Tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein si annuncia una sfida a distanza domenica 14 dicembre. Riporta msn.com