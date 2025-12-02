Atlante della fame in Italia 6 milioni non possono permettersi alimentazione sana
Nel nostro paese quasi 6 milioni di persone non hanno un’alimentazione adeguata. Lo rivela il nuovo “atlante della fame in italia”. Servizio di Elena Seno. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Povertà alimentare: Azione contro la fame, in Italia quasi 6 milioni di persone senza accesso a un’alimentazione sana (9,9%) - In Italia quasi 6 milioni di persone, pari al 9,9% della popolazione, non riescono a permettersi un’alimentazione sana e bilanciata. Lo riporta agensir.it
Povertà alimentare in Italia: 6 milioni senza una dieta adeguata. Il nuovo allarme di Azione Contro la Fame - Per il nuovo “Atlante della Fame in Italia” di Azione Contro la Fame, quasi 6 milioni di persone non hanno un’alimentazione adeguata ... Come scrive lanotiziagiornale.it