Athena 2025 | glamour e fascino in passerella a palazzo Correale

Reggiotoday.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La splendida e suggestiva location di Palazzo Correale, ha ospitato l’evento Athena, ormai un appuntamento consolidato nel gotha della Città metropolitana di Reggio Calabria. Sfarzo, lusso e charme hanno caratterizzato il red carpet, animato dalla presenza di nove splendide dee che hanno. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Glamour o bohémien, le frange ritmano la moda primavera-estate 2025 - Movimento, coreografato da un tripudio di frange in tutte le declinazioni: metallizzate, colorate, essenziali o chiassose, di cristalli o ... harpersbazaar.com scrive

Il ritorno della bellezza glamour - Nonostante le difficoltà incontrate dai colossi della bellezza lo scorso anno, la continua ricerca di novità da parte dei consumatori rappresenta un motore fondamentale per il mercato della bellezza. Come scrive panorama.it

Cerca Video su questo argomento: Athena 2025 Glamour Fascino