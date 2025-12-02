Atalanta vs Genoa ottavi di finale di Coppa Italia 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla
Gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia 20252026. Si giocano la qualificazione due squadre rinfrancate dal cambio di allenatore, per cui ci si attende una sfida avvincente. Atalanta vs Genoa si giocherà mercoledì 3 dicembre 2025 alle ore 18 presso la New Balance Arena. ATALANTA VS GENOA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I bergamaschi si presentano a questo debutto in Coppa Italia con grande fiducia, forti di due vittorie consecutive, contro l’Eintracht Francoforte in trasferta in Champions League, e poi in casa contro la Fiorentina nell’ultimo turno di campionato, che ha interrotto una serie di cinque partite interne senza vittorie. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
