Atalanta in Coppa Italia Palladino È un obiettivo Genoa da non sottovalutare

Ecodibergamo.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LA CONFERENZA STAMPA. Il mister nerazzurro parla dei temi legati all’impegno infrasettimanale conto il Genoa in Coppa Italia. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

atalanta in coppa italia palladino 200 un obiettivo genoa da non sottovalutare

© Ecodibergamo.it - Atalanta in Coppa Italia. Palladino «È un obiettivo, Genoa da non sottovalutare»

Altre letture consigliate

atalanta coppa italia palladinoPalladino: "Coppa Italia per noi un obiettivo. Lookman? Ci siamo capiti subito" - Il tecnico dell'Atalanta ha parlato alla vigilia della sfida contro il Genoa di De Rossi in programma al Gewiss Stadium ... Segnala tuttosport.com

atalanta coppa italia palladinoAtalanta-Genoa, vigilia di Coppa Italia. De Rossi: "Noi ci crediamo" - Per giocarsi il passaggio ai quarti, nella gara delle 15:00 di mercoledì 3 dicembre 2025, con l'Atalanta ... Si legge su rainews.it

atalanta coppa italia palladinoAtalanta in Coppa Italia. Palladino «È un obiettivo, Genoa da non sottovalutare» - Il mister nerazzurro parla dei temi legati all’impegno infrasettimanale conto il Genoa in Coppa Italia. Riporta ecodibergamo.it

atalanta coppa italia palladinoCoppa-Italia, Atalanta-Genoa: nelle probabili formazioni comanda il turnover - Il Genoa sfida domani alle 15 l'Atalanta negli ottavi di finale di Coppa Italia, le scelte sulle formazioni di Palladino e De Rossi ... Segnala genovatoday.it

atalanta coppa italia palladinoPalladino: "La Coppa Italia è un obiettivo. Con il Genoa serve mentalità da Atalanta" - Raffaele Palladino fissa subito la rotta alla vigilia dell’ottavo di finale di Coppa Italia contro il Genoa: l’Atalanta vuole andare lontano. Scrive tuttojuve.com

atalanta coppa italia palladinoEcco la Coppa Italia: il nuovo Genoa progetta l’impresa a Bergamo - Esordio nella manifestazione per la squadra ora affidata a Palladino, terza uscita per i rossoblù dopo aver eliminato Vicenza ed Empoli ... Lo riporta primocanale.it

Cerca Video su questo argomento: Atalanta Coppa Italia Palladino