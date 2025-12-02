Assoluta libertà di scelta se scaricare o meno l’applicazione Atam sul telefonino

Arezzo, 2 dicembre 2025 – . La nota del consigliere comunale Michele Menchetti. “Uno spaccato di vita quotidiana in epoca smartphone che per qualcuno si è tradotto in una gabbia digitale. Le nuove e restrittive modalità di rinnovo degli abbonamenti per il Baldaccio trasformano un diritto, quello di fruire di un parcheggio pubblico previo corrispettivo, in un’odissea che lede la libertà di scelta dei cittadini-lavoratori e crea disagi logistici e persino un danno alla dignità personale. Tale rinnovo non sarebbe infatti più possibile senza l’utilizzo di un’applicazione mobile e il suo collegamento con una carta di credito. 🔗 Leggi su Lanazione.it

