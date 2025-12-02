Assolto Silvio Viale il ginecologo | Si chiude una vicenda dolorosa

Medico del Sant’Anna e consigliere comunale in carica a Torino è stato giudicato con rito abbreviato. I giudici: il fatto non costituisce reato. 🔗 Leggi su Lastampa.it © Lastampa.it - Assolto Silvio Viale , il ginecologo: “Si chiude una vicenda dolorosa”

Altri contenuti sullo stesso argomento

Silvio Viale assolto dalla violenza sessuale: ad accusare il ginecologo e politico erano state 4 sue pazienti - Silvio Viale, ginecologo e consigliere comunale dei Radicali +Europa, è stato assolto dall’accusa di violenza sessuale su quattro pazienti che si erano rivolte a lui per una visita ginecologica. Da torino.corriere.it

Silvio Viale, chiesto il rinvio a giudizio per il ginecologo-politico. L'accusa: «Foto intime durante le visite» - La Procura di Torino ha chiesto il rinvio a giudizio per Silvio Viale, medico ginecologo e consigliere comunale eletto con +Europa, volto noto dei Radicali e da anni impegnato nella difesa dei diritti ... Scrive ilmattino.it