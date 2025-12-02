Assolto il presunto Nuovo clan Graziano | per il Tribunale di Avellino il gruppo mafioso non esiste
Avellino. Il processo sul presunto “Nuovo clan Graziano” si è concluso questa mattina davanti al collegio del Tribunale di Avellino, presieduto dal giudice Scarlato. Una sentenza che ridisegna l’intera vicenda giudiziaria: per i magistrati, il gruppo criminale così come delineato da Antimafia e. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
