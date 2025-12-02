Assieme ai russi Trump sta svendendo non soltanto l’Ucraina ma anche la sicurezza europea

Donald Trump ha infine intercettato lo scandalo di corruzione dell'Ucraina e ha detto che sono tre anni che lo ripete, che la corruzione è un problema, ma ora c'è un'ottima chance per fare.

Se negli Stati Uniti l’amministrazione Trump negozia - secondo indiscrezioni - assieme ai russi una pessima risoluzione di “pace” da imporre all’Ucraina, in Italia il problema sembra essere interno. @Azione_it Vai su X

Alessandro Di Battista. . La Russia non è il mio nemico - Con Moni Ovadia I MIEI PROSSIMI APPUNTAMENTI •? ?Venerdì 5 dicembre TERMOLI (Campobasso). Alle 18.00 in Piazza Sant’Antonio presso il "Cinema Sant'Antonio" presenterò il mio libro “Democr - facebook.com Vai su Facebook

Per Trump la fine della guerra in Ucraina è una questione d’affari - Con la Russia: lo ricostruisce una lunga e documentata inchiesta del Wall Street Journal, di cui si sta parlando molto ... Secondo ilpost.it

L’America russaIl piano di guerra Putin-Trump, e i due soli leader italiani che difendono l’Ucraina (e noi) - Le contromosse europee (Italia esclusa), l’incompetenza bestiale degli americani, l’op ... Si legge su linkiesta.it

Ucraina, Mosca contro la Nato: «Irresponsabile parlare di nuovi attacchi». Zelensky: «Russia non sia ricompensata» - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha sottolineato l’importanza del dialogo costruttivo durante i negoziati tra le delegazioni ucraina e statunitense, svoltisi domenica in Florida ... Come scrive ilsole24ore.com

Il piano di Trump scontenta Kiev. Zelensky verso il no: “È una resa” - Il piano di pace in 28 punti approvato da Trump apre a cessioni territoriali e limiti all’esercito ucraino. Si legge su lanotiziagiornale.it

Ucraina, Trump sanziona i giganti russi del petrolio: “Putin non vuole chiudere la guerra”. Russia: “Immuni alle ritorsioni” - Il premier belga Bart De Wever, entrando alla riunione del Consiglio europeo a Bruxelles, ha lanciato il monito sui rischi che derivano dall’uso dei beni russi congelati in Europa: “Stiamo ancora ... Da ilfattoquotidiano.it

Travaglio (Nove): “Le sanzioni di Trump a Putin? Danneggiano più noi. La Russia sta per sfondare l’ultima difesa, solo Zelensky può fermare tutto” - “Le sanzioni americane a Putin, se mai ci saranno, serviranno a poco, perché l’Ucraina ha necessità che la Russia si fermi ora che sta cadendo l’ultima fortificazione che la Nato ha creato in Donetsk. Lo riporta ilfattoquotidiano.it