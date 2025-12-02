Asset russi cosa c’è dietro il no del Belgio all’uso per l’Ucraina

La Banca centrale europea dice no al piano Ue di versare 140 miliardi di euro all’Ucraina utilizzando i beni russi congelati perché violerebbe il suo mandato. Ciò, secondo il Financial Times, rende più difficile per l’Unione europea ottenere un “prestito di riparazione” che sarebbe coperto da beni russi appartenenti alla banca centrale di Mosca, congelati presso il deposito titoli belga Euroclear. La mossa dell’istituzione guidata da Christine Lagarde si inserisce all’interno delle discussioni in atto sul piano Witkoff per l’Ucraina, in cui i due punti maggiormente significativi sono proprio gli asset congelati e i riverberi energetici. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Asset russi, cosa c’è dietro il no del Belgio all’uso per l’Ucraina

