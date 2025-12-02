Assegno unico di dicembre 2025 | le date di pagamento per l’ultimo mese dell’anno
A dicembre 2025 le famiglie con figli ricevono l’ultima rata dell’anno dell’ Assegno unico, un aiuto economico fondamentale per oltre sei milioni di famiglie italiane. L’ultimo pagamento dell’anno è particolarmente atteso perché arriva in un periodo di spese maggiori e rappresenta un sostegno concreto per affrontare il mese di Natale. L’INPS ha già pubblicato il calendario aggiornato delle date di accredito e, come di consueto, la rata di dicembre seguirà tempistiche precise. Un riepilogo di quando arriva il pagamento, come viene erogato e cosa cambia per i nuovi beneficiari in vista del 2026. Resta aggiornato sul canale Telegram e iscrivendoti gratis alla Newsletter di LeggiOggi. 🔗 Leggi su Leggioggi.it
