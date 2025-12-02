"Questo episodio dimostra come a sinistra ci sia un problema di tolleranza, rispetto, democrazia": Augusta Montaruli, vicepresidente dei deputati di Fratelli d’Italia e parlamentare di Torino, lo ha detto in un'intervista al Secolo d'Italia, commentando l'assalto dei pro Pal alla redazione del quotidiano La Stampa. "Negli ultimi anni abbiamo assistito a diversi episodi di violenza sempre da quelle frange nel silenzio dei partiti alla nostra opposizione. Oggi l’Italia tutta paga quella mancata presa di distanza: l’assenza di una stigmatizzazione e di provvedimenti di isolamento degli estremismi sta portando tutti a sentirsi legittimati agli atti più violenti", ha aggiunto la Montaruli, che due giorni fa era nella delegazione del partito per portare solidarietà alla redazione del giornale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Assalto a La Stampa, Augusta Montaruli: "Il vero legame tra sinistra e Askatasuna"