Assaltato tir carico di olio | autotrasportatore rapinato sequestrato e rilasciato nelle campagne di Stornara

Stava percorrendo con il suo tir carico di olio la strada regionale 6 in agro di Canosa di Puglia, quando è stato affiancato da un'auto con dentro quattro persone. Costretto a fermarsi, è stato prelevato da due soggetti del commando con il volto travisato e sequestrato per alcune ore, prima di. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

