Asfalto nuovo sulle strada di Ognina lavori al via il 4 dicembre
Da Giovedì prossimo prenderanno avvio gli interventi di rifacimento del manto stradale nel quartiere di Ognina, lungo il tratto compreso dalla torre faro situata presso la fontana di via Messina in direzione Aci Castello fino all’incrocio con via Teseo in zona Bellatrix. L’opera prevede la. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
