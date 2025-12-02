Ascolti tv Sandokan su Rai1 domina con il 34%

(Adnkronos) – La prima puntata della fiction 'Sandokan', in onda ieri su Rai1, ha dominato il prime time con 5.755.000 spettatori, pari a un 33,9% di share. Secondo posto per Canale 5 con Grande Fratello che ha interessato 1.852.000 spettatori e uno share del 14,3% mentre Rai3 con 'Lo Stato delle Cose' ha raggiunto 967.000 . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Argomenti simili trattati di recente

Gli ascolti TV di ieri, lunedì 1 dicembre. In prima serata la sfida tra la prima puntata della serie tv Sandokan con Can Yaman, Alessandro Preziosi e Ed Westwick e il Grande Fratello condotto da Simona Ventura su Canale5. In access prime time Affari tuoi di - facebook.com Vai su Facebook

Per coloro che non contribuiscono con il meter alla rilevazione dei dati Auditel relativi agli ascolti,consiglio la visione della serie in diretta su Raiplay...si potrà contribuire quantomeno alle visualizzazioni Buona visione con #Sandokan... Vai su X

Ascolti tv ieri (1° dicembre): debutto col botto per Sandokan, Rai 1 vola con Can Yaman e GF fermo - La nuova serie fa il pieno e trionfa col 33,9% di share facendo decollare anche Stefano De Martino: tutti i numeri e dati Auditel ... Lo riporta libero.it

Ascolti TV 1 dicembre: chi ha vinto tra Sandokan e il Grande Fratello, la sfida tra La ruota e Affari tuoi - Chi ha vinto tra la prima puntata della serie tv Sandokan con Can Yaman trasmessa da Rai1 e il Grande Fratello, reality di Canale5 ... fanpage.it scrive

Sandokan ascolti tv prima puntata 1 dicembre: Can Yaman delude, numeri troppo bassi! - Ieri sera, su Rai 1, è andata in onda la prima puntata della serie evento Sandokan, con l'affascinante Can Yaman: ecco gli ascolti tv. donnapop.it scrive

Boom di ascolti per Sandokan, Can Yaman conquista il pubblico di Rai1 - La prima puntata della nuova serie della ‘Tigre della Malesia’ protagonista dei romanzi d’avventura di Emilio Salgari ha radunato 5 milioni e 755mila ... Scrive msn.com

Boom ascolti per Sandokan: Can Yaman ruggisce e riporta il pubblico su Rai 1 - Boom di ascolti per la prima puntata di Sandokan: il primo dicembre 2025, oltre 5 milioni di spettatori di media per la serie evento di Rai 1 ... Da ultimenotizieflash.com

Sandokan fa volare Affari tuoi ma La ruota della fortuna non si batte: gli ascolti - Gli ottimi ascolti di Sandokan regalano a Stefano de Martino una delle puntate di Affari tuoi più viste della stagione ... Scrive ultimenotizieflash.com