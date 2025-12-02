Ascolti tv Sandokan su Rai1 domina con il 34%

(Adnkronos) – La prima puntata della fiction 'Sandokan', in onda ieri su Rai1, ha dominato il prime time con 5.755.000 spettatori, pari a un 33,9% di share. Secondo posto per Canale 5 con Grande Fratello che ha interessato 1.852.000 spettatori e uno share del 14,3% mentre Rai3 con 'Lo Stato delle Cose' ha raggiunto 967.000 .

