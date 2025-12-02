Ascolti tv lunedì 1 dicembre | Sandokan Grande Fratello The Covenant

Ascolti tv lunedì 1 dicembre 2025: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, lunedì 1 dicembre 2025? Su Rai 1 è andato in onda Sandokan. Su Rai 2 The Covenant. Su Rai 3 Lo Stato delle cose. Su Rete 4 Quarta Repubblica. Su Canale 5 Grande Fratello. Su Italia 1 Fast e Furious 9. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv lunedì 1 dicembre 2025? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv lunedì 1 dicembre 2025, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. In aggiornamento. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Ascolti tv lunedì 1 dicembre: Sandokan, Grande Fratello, The Covenant

