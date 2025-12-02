Ascolti TV | Lunedì 1 Dicembre 2025 Sandokan fa il botto 33.9%

Nella serata di ieri, lunedì 1 dicembre 2025, su Rai1 Sandokan ha interessato 5.755.000 spettatori pari al 33.9% di share. Su Canale5 Grande Fratello ( qui la cronaca dell’undicesima puntata ) ha conquistato 1.852.000 spettatori con uno share del 14.3%. Su Rai2 The Covenant intrattiene 641.000 spettatori pari al 3.6%. Su Italia1 Fast & Furious 9 incolla davanti al video 817.000 spettatori con il 5.1%. Su Rai3 Lo Stato delle Cose segna 967.000 spettatori (6.3%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza 562.000 spettatori (4.2%). Su La7 La Torre di Babele raggiunge 724.000 spettatori e il 3. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Ascolti TV | Lunedì 1 Dicembre 2025. Sandokan fa il botto (33.9%)

