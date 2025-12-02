Ascolti TV | Lunedì 1 Dicembre 2025 Sandokan fa il botto 33.9% GF al 14.3%

Nella serata di ieri, lunedì 1 dicembre 2025, su Rai1 Sandokan ha interessato 5.755.000 spettatori pari al 33.9% di share. Su Canale5 Grande Fratello ( qui la cronaca dell’undicesima puntata ) ha conquistato 1.852.000 spettatori con uno share del 14.3%. Su Rai2 The Covenant intrattiene.000 spettatori pari al %. Su Italia1 Fast & Furious 9 incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3 Lo Stato delle Cose segna.000 spettatori (%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza.000 spettatori (%). Su La7 La Torre di Babele raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8 GialappaShow ottiene. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Ascolti TV | Lunedì 1 Dicembre 2025. Sandokan fa il botto (33.9%), GF al 14.3%

