Ascolti TV | Lunedì 1 Dicembre 2025 Sandokan domina con il 33,9% GF segue al 14,3%

Nella serata di ieri, lunedì 1 dicembre 2025, Sandokan su Rai1 ha raccolto 5.755.000 spettatori pari al 33.9% di share. Su Canale5, Grande Fratello ha conquistato 1.852.000 spettatori con uno share del 14.3%. Su Rai2, The Covenant ha intrattenuto 641.000 spettatori (3.6%), mentre su Italia1 Fast & Furious 9 ha raggiunto 817.000 spettatori (5.1%). Su Rai3, Lo Stato delle Cose ha ottenuto 967.000 spettatori (6.3%), mentre su Rete4 Quarta Repubblica ha totalizzato 562.000 spettatori (4.2%). Su La7, La Torre di Babele ha raccolto 724.000 spettatori (3.9%), e su Tv8 GialappaShow ha convinto 682.000 spettatori (4. 🔗 Leggi su Tivvusia.com © Tivvusia.com - Ascolti TV | Lunedì 1 Dicembre 2025. Sandokan domina con il 33,9%, GF segue al 14,3%

