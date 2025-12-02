Ascolti Total Audience | Lunedì 1 Dicembre 2025 | +69K per La Forza di una Donna +65K per Il Paradiso delle Signore

Lunedì 1 dicembre 2025, la fiction di Rai1 Sandokan ha confermato il suo forte seguito. Il primo episodio ha raccolto 6.284.000 spettatori pari al 32.89% di share, mentre il secondo episodio ha ottenuto 5.241.000 spettatori con il 35.19%. Numeri che confermano la solidità della serie, tra le più seguite di questa stagione televisiva, e il suo appeal trasversale tra i diversi segmenti di pubblico. Grande Fratello stabile su Canale5. Su Canale5, il Grande Fratello ha totalizzato 1.889.000 spettatori con il 14.46% di share nella puntata serale, mentre la versione Night ha raccolto 918.000 spettatori con il 20. 🔗 Leggi su Tivvusia.com © Tivvusia.com - Ascolti Total Audience | Lunedì 1 Dicembre 2025: +69K per La Forza di una Donna, +65K per Il Paradiso delle Signore

Ottimi ascolti per @mattino5: segna un nuovo record stagionale e si conferma leader di fascia con il 25.7% di share e 1.160.000 spettatori Le #RetiMediaset e #Canale5 si impongono nel totale giornata, in prima e seconda serata Vai su X

Sanremo 2025, gli ascolti della terza serata: 10.404.000 spettatori in media con 59,7% di share. L'anno scorso fu seguita da una media di 10.001.000 spettatori (60,1% di share, Standard Auditel) Total Audience: Sanremo Start: 12.649.000 (share 52,06%) - facebook.com Vai su Facebook

Ascolti TV Total Audience - Nella serata di martedì 25 novembre 2025, la total audience conferma la forza di Rai1 con C’è ancora domani, che raggiunge 3. Riporta quilink.it

Ascolti Total Audience di mercoledì 8 ottobre - Nella rilevazione della Total Audience di mercoledì 8 ottobre 2025 rilasciata da Auditel, la Rai fa registrare nella prima serata un ascolto di 7 milioni 354mila 541 spettatori, con il 35,7% di share. Come scrive rai.it

Ascolti tv, Money Road? Fabio Caressa abbatte il muro del milione all'esordio - Le due tentazioni che spaccano il pubblico - Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo è partito con un risultato complessivo molto buono sul fronte degli ascolti tv di giovedì 29 maggio 2025. affaritaliani.it scrive

Ascolti Total Audience di lunedì 3 novembre - Nella rilevazione della Total Audience di lunedì 3 novembre 2025 rilasciata da Auditel, la Rai fa registrare nella prima serata un ascolto di 7 milioni 683mila 394 spettatori, con il 36,2% di share. Scrive rai.it

Sinner boom, ascolti tv? Solo l'Inter polverizzata dal Psg meglio di Jannik - Numeri, share e trend pazzeschi della finale di Wimbledon su TV8 e Sky - La total audicence e tutti i numeri L'Italia si è fermata per seguire la finale di ... Segnala affaritaliani.it