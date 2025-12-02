Se anche i tuoi panni escono dall’asciugatrice sempre umidi forse stai commettendo questo grave errore. L’asciugatrice è un elettrodomestico che ormai da qualche anno è entrato a far parte della nostra quotidianità. Grazie al suo aiuto abbiamo ridotto i tempi di asciugatura del bucato, soprattutto in inverno quando a causa delle intemperie e delle basse temperature non possiamo stendere i panni all’aperto. (Cityrumors.it) Di contro il suo utilizzo ha comportato un piccolo aumento della bolletta dell’elettricità, ma bisogna ammettere che acquistando prodotti in elevata classe energetica e svolgendo una regolare manutenzione, l’elettrodomestico risulta essere più efficiente e, quindi, meno impattante sui consumi. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

© Cityrumors.it - Asciugatrice, perché i panni escono umidi anche dopo due ore: c’è un dettaglio che stai sottovalutando