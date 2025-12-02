Ascensore fuori uso Rfi spiega | Sarà sistemato entro dicembre

Dopo la presa di posizione portata all’attenzione dell’opinione pubblica da parte del consigliere comunale del Partito Democratico Paolo Tosi, in merito al non funzionamento oramai da mesi dell’ascensore di accesso al secondo e terzo binario della stazione ferroviaria di Pistoia, la stessa Rfi ha risposto attraverso una nota per dare le spiegazioni del caso con l’auspicio che la situazione possa tornare alla normalità nel giro di qualche settimana confidando nella pazienza degli utenti e di chi ha difficoltà, o con ridotta mobilità. "Nella stazione di Pistoia è attualmente inibito all’uso il secondo ascensore – fanno sapere da Rfi – la ditta, infatti, sta cercando sul mercato i pezzi di ricambio non facili da reperire ed è per questo che si prevede la riattivazione del servizio entro la fine del mese di dicembre. 🔗 Leggi su Lanazione.it

