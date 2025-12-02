Ascani alla proiezione di Italian Way – Storie e futuro degli italiani in Australia occidentale
ROMA – Mercoledì 3 dicembre, alle ore 17, presso la Sala della Lupa di Montecitorio si svolge la proiezione del docu-film “Italian Way – Storie e futuro degli italiani in Australia occidentale”. Si prevede nell’occasione il saluto della vice presidente della Camera dei Deputati, Anna Ascani (foto). Intervengono il deputato Nicola Carè, l’ambasciatrice australiana in Italia, Julianne Cowley, il console italiano a Perth, Federico Nicolaci. L’appuntamento, come informa una breve nota, viene trasmesso in diretta webtv. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
