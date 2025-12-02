Artigiano in Fiera myPos partner di pagamento ufficiale della manifestazione

Milano, 2 dic. (Adnkronos) - myPos, innovativa fintech impegnata nel supporto delle micro e piccole e medie imprese in tutta Europa, annuncia che sarà il partner di pagamento ufficiale di Artigiano in Fiera, che si terrà dal 6 al 14 dicembre, presso Fiera Milano Rho, con ingresso gratuito tutti i giorni dalle 10 alle 22.30. La fintech consolida la sua partnership triennale con Artigiano in Fiera, offrendo agli espositori nuove opportunità per incrementare le vendite attraverso l'ecosistema myPos, e rispondendo contemporaneamente alle esigenze dei consumatori. Artigiano in Fiera è la più grande manifestazione internazionale dedicata alle micro e piccole imprese artigiane, attirando migliaia di espositori e visitatori da tutto il mondo per celebrare l'eccellenza dei prodotti artigianali e la diversità culturale. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Artigiano in Fiera, myPos partner di pagamento ufficiale della manifestazione

Altri contenuti sullo stesso argomento

Artigiano in Fiera added a new photo... - Artigiano in Fiera - facebook.com Vai su Facebook

Artigiano in Fiera, myPos partner di pagamento ufficiale della manifestazione - Fornirà agli espositori un ecosistema digitale per accettare con facilità pagamenti con carta, digital wallet e transazioni contactless ... Come scrive adnkronos.com

Ad Artigiano in Fiera pagamenti digitali con partnership MyPos - Questo grazie alla collaborazione con myPos, la fintech che sarà partner di pagamento ufficiale della man ... Scrive ansa.it

Ad Artigiano in Fiera con myPOS pagamenti facili e veloci - Artigiano in Fiera, la manifestazione internazionale che si tiene a Fiera Milano Rho dal 30 novembre all'8 dicembre, e myPOS, leader europeo nelle soluzioni di pagamento per le piccole e medie imprese ... Scrive ansa.it

Artigiano in Fiera e myPOS, la partnership per soluzioni di pagamento innovative - Artigiano in Fiera, la manifestazione internazionale che celebra l’artigianato e le micro e piccole imprese, l’innovazione e la tradizione da tutto il mondo, e myPOS, ... Secondo notizie.tiscali.it

Artigiano in Fiera, pagamenti facili, veloci e sicuri per tutti myPos protagonista Anteprima d’estate - Dopo la collaborazione avviata lo scorso autunno con Artigiano in Fiera, la manifestazione dedicata all’artigianato da tutto il mondo, myPos, fintech innovativa che supporta micro, piccole e medie ... Segnala adnkronos.com

Artigiano in Fiera dal 6 al 14 dicembre negli spazi di Rho-Pero: oltre 500 aziende da tutto ilmondo - Torna a Milano il tradizionale appuntamento con l'«Artigiano in Fiera», quest'anno dal 6 al 14 dicembre negli spazi della Fiera di Rho- milano.corriere.it scrive