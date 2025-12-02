In giro per l’Italia, dalla Campania alla Sicilia, dal Lazio alla Sardegna, le mostre di arte da visitare tra dicembre e gennaio Roma, 1° dicembre 2025 – Cinque mostre, dedicate ad alcuni dei maggiori artisti degli ultimi due secoli, dall’Impressionismo ai giorni d’oggi, dalla Sicilia alla Sardegna passando per Campania e Lazio, caratterizzeranno l’offerta delle rassegne d’arte durante la fine del 2025 e l’inizio del 2026. Tra l’esposizione dedicata al movimento rivoluzionario dell’arte degli Impressionisti a Sassari, in Sardegna sino al 1° febbraio 2026, e l’ultimo lavoro curato da Achille Bonito Oliva a Napoli, con l’esposizione dedicata a Joan Miró (5 dicembre ’25 – 18 aprile ’26), senza tralasciare la Sicilia con la rassegna diffusa dell’artista contemporaneo Gustavo Aceves, al parco Archeologico di Morgantina e Villa Romana del Casale; passando poi a Roma, con le esposizioni su Gauguin e Picasso al Museo della Fanteria, le proposte per i turisti italiani e stranieri che viaggiano durante le vacanze di fine anno sono molteplici e di valore. 🔗 Leggi su Parlami.eu

© Parlami.eu - Arte, tra Natale e la Befana le mostre in corso in Italia